Histoire et philosophie du markdown

Le Markdown a été créé en 2004 par John Gruber en collaboration avec Aaron Swartz — prodige de l’informatique et militant de la première heure pour la “culture libre” dont le destin tragique a fortement marqué les esprits dans le monde du numérique et au-delà. Initialement pensé dans le but de générer aisément du code HTML pour le Web, le Markdown a été progressivement étendu afin de produire d’autres formats de documents et notamment du PDF qui, bien que n’étant pas un format ouvert au sens strict, est actuellement le plus utilisé dans nos échanges et notre documentation.

De ce fait, il existe aujourd’hui plusieurs dialectes Markdown qui sont autant d’implémentations de la syntaxe originelle. Malgré ces évolutions, la philosophie initiale du projet n’a pas évolué. Cette couche de formatage du texte — à l’inverse d’autres — ne doit pas être perçue comme une complication supplémentaire, mais comme un pas vers une forme de décroissance du numérique (low-tech). Par ailleurs, le Markdown répond au principe du Single-source publishing qui vise à produire des documents dans différents formats (HTML, ePub, PDF, Word, etc.) à partir d’un seul et même fichier source (ou pivot). Il est ainsi possible de télécharger ce billet sous plusieurs formats et différentes mises en forme, le tout généré à partir d’un seul et même fichier Markdown :

Fichier Markdown Fichier PDF Document Fichier PDF LaTeX

Fichier Word Fichier LaTeX Fichier HTML

En un mot, la sobriété numérique du Markdown permet une fluidité dans le traitement informatique et un gain d’énergie dans le processus d’éditorialisation, allant de l’écriture à l’illustration, puis de l’édition à la publication dans un continuum économe et aussi pérenne que possible.

Exemple de vue proposée par un éditeur Markdown (iA Writer) pour visualiser au fil de l’écriture le rendu du code.

Les points forts du markdown s’appuient sur un ensemble de principes, tels que ceux exposés par Dennis Tenen et Grant Wythoff :

Pérennité ;

; Priorité à la lisibilité humaine ;

Séparation de la forme et du contenu ;

Compatibilité avec la recherche universitaire ;

Indépendance vis-à-vis des plateformes.